Laura Cremaschi scalda i motori. Il VIDEO per l’Italia infiamma il web

Bella, solare, passionale, seducente. Laura Cremaschi è una donna meravigliosa, l’influencer è molto seguita sui social e su Instagram ha postato un video in onore della Nazionale Italiana.

La bellissima Laura Cremaschi è un influencer, showgirl, ex tentatrice di “Temptation Island Vip” e la Bonas di “Avanti un altro”.

Possiamo tranquillamente dire che Laura è la reginetta del web, dopo aver conseguito il diploma inizia a muovere i primi passi nel mondo della moda e dello spettacolo, è molto appassionata di sport e soprattutto di calcio. Su Instagram inizia ad essere seguitissima grazie ai pronostici hot sulle varie partite.

Molte persone hanno ipotizzato pareri molto cattivi sul conto della Cramaschi, accusandola di essersi sottoposta ad interventi di chirurgia plastica molto evidenti ed invasivi. Alcuni l’hanno accusata di aver dato una pompatina al lato B e al seno. La showgirl non ha mai confermato alcun intervento al chirurgico.

Forza Azzurri, la Cramaschi scalda i motori. Il web diventa rovente

Laura Cremaschi è pronta per tifare Italia, domani sera per la finalissima di UEFA 2020 contro l’Inghilterra. La showgirl ha girato un mini video davvero interessante, il mondo di Instagram è impazzito per lei.

Seguita da 1 milione di follower, Laura è diventata una reginetta del social, i suoi pronostici hot sono molto graditi soprattutto dal pubblico maschile. La Cremaschi con un bikini mozzafiato verde e scarpe rosso sbiadite con il bianco ha messo su una bella scenetta.

In costume si dirige in lavanderia a recuperare la bandiera dell’Italia, la tira dalla lavatrice, la stende, la stira e la indossa come un mantello. Le sue curve mozzafiato accarezzate dal drappo verde bianco e rosso ha fatto ribollire il sangue nelle vene di moltissimi fan.

A rendere tutto più magico è stato l’Inno di Mameli in sottofondo.

Il pubblico la ama e spera che questo suo gesto scaramantico possa portare alla vittoria dell’Italia. I messaggi sotto al post si sono moltiplicati, tutti incrociano le dita con la modella che è pronta per la partita di domani sera Italia-Inghilterra.