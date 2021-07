Laura D’Amore lancia su Instagram un tris di foto che fanno accapponare la pelle: eleganza e sensualità in un colpo solo

Lei è una delle belle che troneggia nell’olimpo di Instagram. Ma si distingue da tutte le altre per la sua professione. È la hostess più sensuale dei voli italiani e la più seguita dei social. Parliamo di Laura D’Amore: capelli biondi, occhi azzurri e forme da capogiro.

Prima tramite il fascino della divisa, poi via via con look meno formali e scatti della quotidianità, fino ai bikini mozzafiato che mettono in risalto una fisicità eccezionale. Così la bella Laura ha conquistato il web tanto da diventare, come suo secondo lavoro, un’influencer.

La sua immagine piace e anche tanto e così la D’Amore presta ben volentieri il suo profilo per sponsorizzazioni e collaborazioni con importanti marchi. Tutto è iniziato per gioco e ha avuto risolti inaspettati.

Laura D’Amore come un angelo, fantastica

Laura D’Amore ci delizia su Instagram con tre scatti fantastici. Bellezza, sensualità ed eleganza in un colpo solo. Di bianco vestita l’hostess più sexy dei social manda in confusione tutti i suoi fan. Ad un soffio dagli 800 mila follower, il suo profilo cresce a dismisura grazie alle proposte che quasi quotidianamente la bella bionda regala sul social dell’immagine.

Non ci si annoia mai con lei che passa in modo spontaneo dai bikini agli abiti eleganti e casual. Ogni volta un’esplosione di forme conturbanti che mandano su di giri il web. Anche nel tris di foto in versione elegante succede proprio questo. Il suo seno generoso ha il sopravvento sulla scollatura ed i fan sognano.

Il taglio è particolare, la schiena è totalmente scoperta come anche il laterale. Non c’è segno di reggiseno e le sue abbondanze sono libere. Lei si definisce come un angelo nella didascalia delle foto che la immortalano nella sua partecipazione al Festival di Cannes ed è impossibile darle torto.

Complimenti a pioggia per Laura D’Amore. Impazzano le emoticon ed i commenti più diversi. “Bonita” la definisce un suo follower.