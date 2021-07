“Sei da sogno”, Maria Pia Calzone: “Donna Imma” è di una bellezza accecante – FOTO

Maria Pia Calzone alias “Donna Imma” in “Gomorra – La serie” ha condiviso una serie di scatti mentre si trova a Matera: bellissima

L’attrice Maria Pia Calzone ha pubblicato una serie di foto mentre è a Matera, città della Basilicata famosa per i suoi sassi e per il paesaggio rupestre. La bellissima “Donna Imma” di “Gomorra – La serie” è vestita con un abito molto elegante e allo stesso tempo fresco e leggero. Un vestito azzurro rossa e rosa a fantasie. “Matera sei bellissima.

Di giorno accechi, di sera avvolgi”, questa la didascalia alle foto dell’attrice 53enne di Reino in provincia di Benevento in Campania. E lei è accecante e avvolgente quanto e più della città della Lucania. Lo splendido vestito indossato da “Donna Imma” è dello stilista Andreas Mercante, noto tra i Vip, che lavora anche con altri personaggi famosi.

Le foto a Matera di Maria Pia Calzone alias “Donna Imma”

La Calzone ha ricevuto dai suoi tantissimi follower su Instagram tanti commenti (oltre 50) e cuoricini di gradimento (quasi 3 mila). Può contare su un seguito molto folto di 213 mila follower che sono entusiasti della sua cinematografia come la partecipazione da protagonista in “Gomorra – La serie” nei panni di “Donna Imma” e in film come “Napoli velata” (2017) di Ferzan Ozpetek e “Benedetta follia” (2018) di Carlo Verdone, solo per citare i suoi due ultimi ruoli in ordine cronologico. Inoltre ha avuto parti importanti anche in altre serie televisive di successo come “Don Matteo 5” e “Distretto di Polizia”.

È inoltre un’ importante attrice di teatro e l’abbiamo potuta apprezzare, per esempio, nell’ “Amleto” per la regia di Klough e di Nicolaj Karpov e in quello di Tato Russo. Maria Pia Calzone è anche una doppiatrice sebbene abbia prestato la voce solo a un film d’ animazione, “La gatta cenerentola”.