Marina La Rosa stupisce sempre e non delude mai. Ogni suo post è un viaggio spirituale tra i piaceri del corpo e della mente. Il suo buongiorno è unico.

La bella e seducente Marina La Rosa è sempre sul pezzo e su Instagram diventa sempre più seguita. L’ex gieffina ha un bel seguito di follower, sono in molti a sostenerla e supportarla in diversi momenti della giornata.

Marina ha la fama di essere una gatta morta, è una provocatrice e seduttrice, durante la sua esperienza nella casa del “Grande Fratello” si è fatta conoscere per il suo carattere peperino. La bella mora non ha peli sulla lingua, dice tutto quello che pensa e non si fa problemi se può risultare antipatica agli occhi della gente.

Dopo un periodo passato sotto i riflettori, anche dopo la partecipazione allo show “L’Isola dei Famosi” nel 2019, Marina ha deciso di ritirarsi a vita privata e dedicarsi alla sua famiglia che ama più di ogni altra cosa al mondo.

Marina, Marina, Marina, il web è pazzo di te

Marina La Rosa utilizza molto i social, soprattutto Instagram dove è seguita da 89,6 mila di persone. Possiamo tranquillamente dire che è la regina del web, soprattutto per l’apporto psicologico che da ai suoi post sul social.

Marina è per il vivi e lascia vivere, si gode la vita ed i piccoli piacere che questa le offre. Ogni suo video, ogni sua storia, ogni suo scatto sono fonte di riflessione per i suoi fan. Marina pubblica molto spesso, non bada al contesto all’abbigliamento, il suo scopo è sempre finalizzato all’elevazione mentale.

Il buongiorno che ha proposto ai suoi fan questa mattina è stato gradito da molti: ” Buongiorno agli inquieti. Fa caldo, sento l’estate addosso, il sudore, i capelli salati, i bagni al tramonto. Lupini e birra Messina fredda. Oggi ho voglia di ballare. Buon sabato a noi, comunità dei disadattati.”

Marina richiama alla leggerezza, alla voglia di spensieratezza, al fatto che la vita scorre veloce ma lei è beata a fantasticare nel suo letto. Nuda, coperta solo da un cuscino, con lo sguardo languido, la bocca gonfia ed i capelli arruffati.

La sua bellezza disarmante ferma il tempo in una giornata che scorre veloce.