“Crei dipendenza” davanti esplode tutto a Melissa Satta. Curve da capogiro – FOTO

Melissa Satta ha condiviso tre foto in spiaggia mentre è seduta sulla sabbia bagnata in riva al mare: un’apoteosi di curve e splendore

La showgirl Melissa Satta ha condiviso tre foto da guardare da tutte le angolazioni visto che in uno scatto è ritratta di viso mentre negli altri due di spalle. In evidenza ci sono, oltre alla sua faccia da angelo, tutte le sue curve pericolose. Naturalmente è in bikini, un costume microscopico che mette in evidenza il suo lato a generoso e abbondante. Inoltre dall’altra prospettiva è possibile vedere il suo didietro sodo, frutto di tanta fatica e duro lavoro in palestra. Una bellezza divina sulla spiaggia della Costa Smeralda in Sardegna. Davvero un belvedere bellissimo per tutti i suoi innumerevoli follower su Instagram.

Melissa Satta, la tripletta di scatti: curve pericolose in vista

La bellissima showgirl nonché modella italiana con cittadinanza degli Stati Uniti ogni volta strabilia sempre di più i suoi fan sui social network con scatti da capogiro, immagini di se stessa sempre in forma, con abitini sensuali e negli ultimi tempi in bikini dato che è arrivata finalmente l’estate. La Satta può contare su un seguito consistente di follower su Instagram, ben 4 milioni e 400 mila ammiratori, che seguono con interesse e affetto tutto quello che pubblica, dalle foto ai video alle IG stories. Ieri sera, oltre alle foto in costume, Melissa ha condiviso altri due scatti in un altro post che la ritraggono in indumenti sportivi mentre si allena in spiaggia.

Indossa infatti dei pantaloncini neri, un top dello stesso colore, calzettoni bianchi e scarpe da ginnastica arancioni. Una mise sportiva per una ragazza come lei che è sempre in forma e si allena con passione e dedizione.