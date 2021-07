La conduttrice ha rivelato qual è il suo più grande rammarico riguardo l’amica scomparsa, tristezza e dolore nelle sue parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (@raffaellacarrafans_official)

Questa mattina alle 12 ci sono stati i funerali per dare l’ultimo saluto a Raffaella Carrà, la showgirl della tv scomparsa martedì 5 luglio dopo una malattia che aveva tenuto nascosta al pubblico. Un tumore al seno che era stato comunicato solo all’ex marito Sergio Japino e taciuto invece agli amici più cari e al pubblico che la seguiva da anni.

La diretta Rai è stata trasmessa dalla Basilica di Santa Maria Ara Coeli del Campidoglio. In queste ore si stringono attorno alla famiglia non solo i fan ma anche i personaggi dello spettacolo che proprio con lei hanno avuto modo di lavorare nel corso degli anni e che sono stati presenti alle esequi in mattinata.

Tra questa anche l’amica Milly Carlucci che ha dichiarato un retroscena su Raffaella davvero incredibile riguardo il suo stato di salute.

LEGGI ANCHE -> “Le guerriere non mollano mai”, Carolina Marconi è bellissima mentre fa la chemioterapia – FOTO

Milly racconta il suo dolore: “Abbiamo pensato fosse all’estero”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Raffaella Carrà, i dettagli del medico sulla malattia che l’ha uccisa con 10 anni d’anticipo

La conduttrice volto noto di “Ballando con le Stelle” ha rivelato un aspetto della malattia della showgirl che è venuto allo scoperto solo in queste ore.

La Carlucci in una recente intervista ha spiegato di aver contattato telefonicamente la Carrà lo scorso gennaio per averla ospite nella seconda edizione del suo show “Il Cantante Mascherato” ma di non aver ricevuto una risposta.

“Abbiamo pensato ‘sarà all’estero’, ‘starà facendo qualcos’altro’ – ha spiegato la conduttrice – invece forse non voleva far sapere a nessuno cosa stava attraversando. Ho solo il rimpianto di non averla potuta avere come ‘ballerina per una notte’ a Ballando con le stelle”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Sui social network inoltre Milly ha deciso di fare una proposta alla Rai sull’Auditorium del Foro Italico, ovvero quella di intitolarlo proprio a Raffaella. Una richiesta presentata anche dal presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol, che ha scritto al Presidente Marcello Luigi Foa, all’Ad Fabrizio Salini e al Cda della Rai. Attendiamo ora la conferma ufficiale.