Miriana Trevisan, il passato e le difficoltà con il figlio: la confessione

Miriana Trevisan verso il “Grande Fratello Vip”? Su di lei si rincorrono le notizie e spunta fuori la rivelazione inaspettata

Lei è lontana dal piccolo schermo ormai da diverso tempo. Ci sono state delle piccole incursioni ma nulla di che. Eppure sui social è seguitissima con le sue foto che fanno sognare i fan.

Parliamo della bella Miriana Trevisan che dalla nascita del figlio Nicola, avuto dal cantante Pago, ha deciso di dedicarsi anima e corpo a lui, mettendo da parte il lavoro sul piccolo schermo.

Su di lei balzano però le indiscrezioni di un suo possibile ritorno. Secondo i rumors degli ultimi giorni la Trevisan potrebbe essere una dei prossimi concorrenti del “Grande Fratello Vip”. Lei che ha sostenuto e dialogato con il suo ex marito quando vi ha partecipato, a settembre potrebbe trovarsi con i ruoli ribaltati.

Miriana e Pago, infatti, anche se non stanno più insieme, hanno mantenuto un bellissimo rapporto: “Eravamo diventati amici. Si era spento tutto – ha dichiarato la valletta di Mike Bongiorno – Fingere faceva male a entrambi. Stavamo insieme per nostro figlio. Un errore e, alla fine, ci siamo lasciati”.

E così su di lei ritornano a galla alcuni dettagli che ha raccontato tempo fa. Il passato, neanche troppo lontano, e le difficoltà con il figlio.

Miriana Trevisan: “Difficoltà a fare anche la spesa”, la verità

Una confessione a cuore aperto quella che Miriana Trevisan ha fatto tempo fa tramite le colonne de Il Tempo. La showgirl ha parlato del periodo del lockdown e delle difficoltà che ha dovuto affrontare. Un lungo periodo vissuto da sola, in casa, insieme a suo figlio Nicola.

E per proteggere lui e difenderlo da qualsiasi possibile insidia, Miriana ha evitato anche di uscire di casa. Non poteva lasciare da solo Nicola e dall’altro non voleva portarlo con sè per non fargli correre il rischio di contagio. Ecco che così anche fare la spesa è diventata un’impresa.

E per scelta condivisa con Pago, nemmeno lui si è recato a casa in visita o per dare a mamma Miriana il cambio. Hanno preferito evitare qualsiasi contatto per il bene del bambino. Molta cautela e precauzione ma grandi difficoltà dal punto di vista pratico.