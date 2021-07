Paola Perego, grande ritorno: la novità sorprendente ha stupito tutti

In arrivo per Paola Perego una novità sorprendente. Arriva la conferma di una nuova avventura per la conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

Dopo 17 anni Paola Perego ritorna a condurre un vecchio format? La novità sorprendete è stata confermata dalla conduttrice che tornerà a presentare un famoso evento. Si tratta del “Festival di Castrocaro” che aveva presentato nel 1996 al fianco di Paolo Bonolis. Una grande notizia che ha entusiasmato i suoi fan che non stanno più nella pelle per l’arrivo dell’evento.

La conduttrice, 55 anni di Monza, è apprezzatissima dal pubblico. Alle spalle una carriera dagli innumerevoli successi, anno dopo anno ha collezionato incredibili traguardi. Dopo l’esordio come modella a sedici anni diventando poi conduttrice a partire dagli anni Ottanta. Il suo nome è diventato noto a seguito della sua partecipazione nel programma “Forum”.

Per quanto riguarda la vita privata è risposata con l’agente televisivo Lucio Presta. Nel passato era stata legata a Andrea Carnevale, noto calciatore, con cui ha dato alla luce due figli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Sei folle” Jane Alexander in versione coniglietta Playboy: c’è da sentirsi male – FOTO

Paola Perego: novità incredibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Dannazione quanta libertà” Kim Kardashian disorienta in bikini. E’ statuaria meraviglia – FOTO

La grande novità di Paola Perego è stata confermata dalla presentatrice che dopo quasi 20 anni torna alla conduzione del “Festival di Castrocaro” che si terrà il 29 e il 30 giugno e vedrà al timone la Perego che presenterà la manifestazione canora. A dare l’annuncio è stata la conduttrice con un video postato su Instagram sulla sua seguitissima pagina. Gioiosa come non mai ha svelato ai suoi follower l’incredibile notizia.

“E dopo qualche anno ci rivediamo al Festival di Castro. 64essima edizione. Prossimamente Rai due”, le parole della conduttrice. Subito è tripudio di like e commenti.

In accompagnamento alla didascalia un video che la vede al fianco di una telecamera e di seguito alcune immagini dalla sua conduzione passata che la ritraggono giovanissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

I fan dedicano dolcissime parole alla conduttrice che si mostra raggiante come non mai. “Evviva”, “Complimenti”, “Wow”, sono solo alcune delle dediche che si leggono sotto al post.