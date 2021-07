Un’immagine di disorientante meraviglia quella condivisa dalla statuaria Kim Kardashian in bikini nel giardino dei suoi mitici “tempi d’oro”.

“The old Kim is back“. Risponderà in tal modo all’appello della sua infinità di ammiratori in queste ultime ventiquattro ore l’inimitabile attrice e modella californiana, Kim Kardashian. Sfoggiando un look sinonimo di leggerezza, dalla sottile tinta pastello e da quella che si è da sempre dimostrata come la sua formosa e statuaria bellezza.

Un buongiorno immerso nella natura e ritraente i suggestivi colori dell’alba, in diretta da un giardino nella sognante cittadina statunitense di Palm Springs. L’imprenditrice, classe 1980 e nata sotto il segno della Bilancia, propensa a vivere da sempre le ricchezze della vita al suo massimo si lascia travolgere in bikini da una sonora e piacevole standing ovation.

Kim Kardashian è statuaria meraviglia in bikini: fra disorientamento e libertà

