Critiche pesanti su Instagram per Raffaella Fico. La sua performance non piace per nulla ed i follower insorgono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Non tutte le ciambelle riescono col buco. Un detto che in questo caso calza a pennello per Raffaella Fico. La showgirl si è cimentata in un nuovo e scoppiettante progetto che la vede in una veste totalmente diversa rispetto al solito ma i fan non gradiscono affatto. Per lei solo commenti negativi.

NON PERDERTI ANCHE —> “Allora esistono le sirene”, Daniela Virgilio in costume distesa nel mare: in forma strepitosa avanti e dietro – FOTO

Raffaella Fico messa ko dai fan, critiche pesanti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

NON PERDERTI ANCHE —> Laura Torrisi, il suo sorriso è divino. La FOTO che ferma il tempo

Si cimenta con il canto l’ex di Balotelli, Raffaella Fico. Solo ieri è uscita la sua canzone “Mamacita Loca” con un video che la vede super sensuale alle prese con il canto.

Una musica che chiama tutti a ballare. Chi lo avrebbe mai detto! Un primo applauso da parte del pubblico che nella sua quasi totalità la incorona come bella e brava. A distanza di un solo giorno però le opinioni cambiano.

Oggi Raffaella ci regala un reel della sua canzone nel quale canta in un succinto body dalle tonalità del rosso. Super abbronzata, capelli riccissimi e tirati indietro, stivali altissimi in giallo ora. Accenna qualche parola ma si concentra nel ballo con movenze conturbanti.

Un’icona sexy come lei ci ha abituati sui social tra scatti e video ad alto tasso erotico. L’outfit del reel l’ex Pupa l’aveva già spoilerato con un’inquadratura dall’alto alla quale era difficile rimanere lucidi. Scollatura mozzafiato e seno che scoppia.

Oggi però per lei sembrano esserci sono critiche. I fan non gradiscono il contributo e arriva una valanga di commenti negativi. “Questo sarebbe il talento??” tuona una delle prime reazioni. E poi a catena: “Ma che è sta cafonata?”, “Che imbarazzo sei messa male” e poi c’è chi le consiglia di puntare sulle sue armi di seduzione: “Lascia perdere. Punta tutto sul lato b”, “Era più dignitosa da Enrico Papi quando faceva solo vedere il culo!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Infine arrivano anche le critiche per il ricorso alla chirurgia: labbra e seno rifatti bocciati del suo pubblico. Per oggi non è giornata per Raffaella Fico!