“Sei poesia”. Rocío Muñoz Morales incantevole: la vera essenza dell’eleganza – FOTO

Rocío Muñoz Morales. L’attrice spagnola è super impegnata. É in piena fase promozionale del suo primo romanzo e ha progetti cinematografici in uscita

Rocío Muñoz Morales è tornata al suo primo amore: la scrittura. Prima d’intraprendere la sua fortunatissima carriera nel campo della moda e della recitazione, l’interprete spagnola aveva iniziato un percorso nel mondo giornalistico.

Il mondo del cinema le ha indubbiamente portato fortuna, è stato proprio sul set del film “Immaturi – Il viaggio” che ha conosciuto il collega Raoul Bova, divenuto poi suo compagno e padre delle figlie, le piccole Luna e Alma. Li ritroveremo insieme prossimamente nella serie “Giustizia per tutti” che andrà in onda su Canale 5.

Nel frattempo Rocío Muñoz Morales è impegnata in una serie di attività veriegate, frutto dei suoi poliedrici talenti. “Un posto tutto mio” è il titolo del suo primo romanzo, una storia maturata durante i mesi di pandemia che parla anche un po’ di lei.

La sua protagonista si chiama Camila, una donna spagnola che lascia Madrid per iniziare un nuovo percorso di vita in Italia, precisamente in Puglia.

Rocío Muñoz Morales un sogno vestita in bianco: eleganza fuori misura

Come testimoniato dalle ultime immagini condivise sul proprio profilo Instagram, Rocío Muñoz Morales si trova in Puglia, location dove in cui ambientato il suo romanzo “Un posto tutto mio”. É in piena promozione dell’opera messa a disposizione del pubblico da partire dal 22 aprile 2021.

“Sempre più innamorata di questa terra che sento che mi appartiene così tanto, che riconosco nel profondo… Questa Puglia meravigliosa” – ha dichiarato l’attrice e modella spagnola. Nell’ultimo post pubblicato sui suoi canali social appare elegantissima, in un lungo e leggiadro vestito bianco che richiama l’immagine di purezza e semplicità della copertina del libro di cui è autrice.

L’artista, però, non ha dimenticato i suoi impegni davanti alla camera da presa. Il 29 Luglio uscirà al cinema il film “TheyTalk”. “Un’ avventura incredibile nel mio percorso d’attrice” – così lo ha definito la Morales. Si tratta di un lungometraggio di genere horror, diretto da Giorgio Bruno. Inoltre la ritroveremo nelle immagini del corto “Fuori dal finestrino”, per la regia di Maurizio Matteo Merli.

“Sei poesia”, “Grazie per le tue emozioni”, “La Puglia è magia, e tu la rendi più magica”, “La purezza”, “Incantevole” – questi sono solo alcuni degli attestati di stima e affetto dei follower dell’attrice, testimonianza dell’ottimo lavoro fatto fino a ora.