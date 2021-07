“Ma si può invidiare un muro?”, Sara Croce, prima guarda poi ti inchioda con le forme: uno spettacolo – FOTO

La “Bonas” di Avanti Un Altro, Sara Croce ha pubblicato alle prime luci dell’alba uno scatto super incandescente: la “Venere” dell’estate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Dopo il successo ad Avanti Un Altro, Sara Croce ha iniziato a riscontrare i primi risultati, racimolando likes e apprezzamenti ovunque, in ambito relax.

La donnina di Paolo Bonolis ha conquistato tutti in poco tempo sul piccolo schermo, per poi bissare il successo non appena l’alta stagione è entrata in vigore. L’estate per lei, come per poche altre appare più “bollente” che mai e ricca di scatti ultra sensuali.

I fan non vedono l’ora di assistere anche ad una sola delle sue incandescenti performances, che da sole valgono più di mille parole.

Divina su Canale 5 come nella vita reale, la “Bonas” del quiz più seguito della Mediaset ha lasciato ancora una volta tutti a bocca aperta. Andiamo a vedere nel dettaglio, lo spettacolo che ci ha regalato poggiata al muro degli spogliatoi di uno stabilimento balneare

Leggi anche —>>> “Beato quel muro” Andrea Delogu: l’irresistibile elogio ha le sue forme – FOTO

Sara Croce e la bellezza suprema che ti scalda il cuore

PER VEDERE LA FOTO DI SARA CROCE, VAI SU SUCCESSIVO