“Un angelo”. Sara Croce, il vestito bianco attillato mette tutti KO: statuaria – FOTO

Sara Croce. L’affascinante modella originaria di Garlasco si gode le vacanze estive in una location mozzafiato. Non interrompe il suo lavoro: ecco in cosa è impegnata al momento

Sole, mare e i suggestivi panorami di Capri. Tuttavia, non è il migliore dei periodi quello che sta passando la bellissima modella di Garlasco, Sara Croce. É stata la stessa ragazza a utilizzare la sua pagina Instagram per annunciare un doloroso lutto che ha colpito la sua famiglia.

Si è spenta, infatti, durante gli ultimi giorni di giugno una persona cara al suo cuore. Ha condiviso uno scatto che la vede acerba, ancora bambina, sorridente, insieme al fratello e alla nonna che, teneramente, appoggia una mano sul suo braccio. Un inedito ritratto casalingo, accompagnato da queste parole: “È tutto così assurdo… Se ne è andata una parte di me. La mia famiglia è a pezzi, eri e sei il nostro pilastro. Proteggici da lassù, ti ameremo per sempre, nonnì”.

Sara Croce a Capri: un sogno a occhi aperti

Sara Croce sta pian piano trovando consolazione. Ad asciugare le sue lacrime ci penserà il fidanzato, il calciatore Gianmarco Fiory, portiere 30enne in forza alla squadra del Bari. Al momento si trovano nella location suggestiva dell’isola di Capri, luogo natio dell’atleta.

La modella lombarda ha concluso per questa stagione televisiva il suo impegno con Mediaset e il programma “Avanti un Altro!”, in cui ha partecipato nel ruolo di “Bonas”. Se vi manca vedere quotidianemente il suo bellissimo sorriso e il corpo statuario, potete trarre un sospiro di sollievo. Sara Croce non ha abbandonato i suoi fan ma, parallelamente, porta avanti una florida carriera da influencer: lo attesta il contatore sul suo profilo Instagram che segna quasi un milione di follower.

Sulla propria pagina pubblica la giovane è più attiva che mai e, tra un tuffo e l’altro nello splendido mare di Capri, trova il tempo per posare in scatti suggestivi per photoshooting sponsizzati di marchi importanti di beachwear. Un’occasione per rifarsi gli occhi: Sara Croce è perfetta, il viso dolce e il fisico sinuoso la rendono la regina dell’estate, una moderna sirenetta.

L’ultima immagine condivisa la vede avvolta in un succinto e sensuale vestito bianco, trasparenze e aperture strategiche valorizzano la sua voluttuosa figura.

I fan? Tutti pazzi di lei: “Sei un angelo”, “Una regina”, “Favolosa, stupenda, straordinaria”, “Che eleganza”, “Io ti amo”.