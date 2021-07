Simona Ventura, la commozione per l’incredibile perdita

Simona Ventura, la conduttrice ha mostrato tutta la sua sofferenza per la perdita della collega, la mitica Raffaella Carrà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

La notizia della morte di Raffaella Carrà ha messo tristezza a tutti. L’artista infatti venuta a mancare pochi giorni fa ha creato uno stato di confusione non solo al suo pubblico che l’ha seguita sin dagli esordi e per tutti gli anni incredibili di carriera ma anche da parte dei suoi colleghi che si sono prodigati per omaggiarla.

Chi con un post o direttamente partecipando al funerale, come nel caso di Fiorello, insomma la notizia ha tuonato pesantemente la televisione e soprattutto alla RAI che deve molto alla Raffaella nazionale. Simona Ventura ha preso particolarmente male la notizia della scomparsa della collega tanto da esprimere parole dure.

Simona Ventura: “Mai più una come lei”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Quattro giorni fa appresa la notizia della morte della Carrà, Simona Ventura le dedica un post: “Questa notizia mi ha tagliato le gambe , sono incredula , non me l’aspettavo . Sconvolgente. Se ne va l’icona della tv” presa dallo sconforto le parole rendono omaggio a chi ha dedicato la propria vita alla televisione italiana.

I followers mostravano tutta la loro incredulità. La Ventura ha ricordato la Carrà in più occasioni dedicando diversi post alla regina. Una perdita forte ma Raffaella Carrà non sarà mai dimenticata. La Rai a tal proposto ha dedicato – come ha ricordato SuperSimo su Instagram – dei pannelli per ringraziare l’incredibile artista.

Ma non solo, la Ventura l’ha voluta ricordare con un video che vede le due donne insieme durante una puntata di “Carràmba che Sorpresa!”. “Ho ritrovato questa nostra unica volta insieme. Per sempre Raffaella Carra’. Grazie”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Il video riprende alcuni momenti esilaranti, uno scontro di gag perfettamente riuscito ed un Gene Gnocchi in collegamento che propone un video in bianco e nero di Simona Ventura che fin da piccola voleva diventare la Carrà. Un momento goliardico che rimarrà nei cuori.