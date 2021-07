Sky, “Gomorra 5” disponibile il mini trailer ufficiale: la trama in breve – VIDEO

L’azienda televisiva di Sky, in collaborazione di “Sky Original” ha reso disponibile il teaser dell’ultima stagione di Gomorra.

Tutto pronto o quasi per l’ultima e imperdibile stagione di “Gomorra La Serie”. La soap opera partenopea, diretta dal duo Marco D’Amore e Claudio Cupellini è arrivata all’atto finale, che certamente terrà tutti con il fiato sospeso.

La serie tv di proprietà “Sky Original” ha avuto successi senza fine durante la visione dei precedenti capitoli, visti in quasi duecento Paesi di tutto il mondo e riprodotti in diverse lingue. Ma il dialetto più originale e adatto a seguire il capolavoro prodotto da Cattleya è certamente il “napoletano”.

Le registrazioni di Gomorra sono ispirate dal celebre “best seller”, editato dalla Mondadori e prodotto dalla speciale penna dello scrittore, Roberto Saviano. Che da anni ormai si fa carico delle questioni che ruotano attorno alle associazioni delinquenziali e camorristiche di alcune, tristi realtà del territorio

Gomorra 5, teaser e trama ufficiali

La soap opera criminale di “Gomorra” è al capitolo ultimo che metterà la parola fine ad un’avventura fantastica, caratterizzata da vicende cruente, tra affari economici loschi e sete di vendetta per la conquista del potere nelle diverse aree territoriali del partenopeo.

La trama in generale si cala alla perfezione con il mondo della politica, corrotto e coinvolto negli intrecci di camorra. Naturalmente anche la trama di “Gomorra 5” avrà come spazio di interesse, le tematiche suddette.

Ieri, 9 Luglio 2021 è uscito il teaser ufficiale dell’ultimo capitolo della serie tv, seguita in passato da milioni di telespettatori e appassionati di avvenimenti mozzafiato e vertiginosi.

Ancora una volta protagonisti, Salvatore Esposito nei panni del latitante, Genny Savastano e Marco D’Amore, che interpreta Ciro Di Marzio. Quest’ultimo, dato per morto al termine della quarta serie in realtà si trovava in Lettonia, per la felicità di Genny.

Il boss Savastano è costantemente ricercato dagli agenti ed è costretto a restare chiuso in un bunker. Azzurra e Pietrino non potranno stargli vicino e l’unico che gli coprirà le spalle per evitare di essere catturato è l’affiliato, “O’ Maestrale“, capo di Ponticelli.

In attesa che venga ufficializzata la data d’uscita del quinto e ultimo atto di “Gomorra La Serie”, i personaggi di Genny e Ciro si sono resi protagonisti e mittenti di una lettera strappalacrime, che ha il sapore di un addio, annunciato ancor prima di mandare in onda gli ultimi episodi.

“Siamo all’ultimo pezzo del racconto…l’ultimo tratto di strada. Io e te sempre uno di fianco all’altro… Bellezza e malinconia infinita anche quì…”. Con questi due aggettivi, a cui seguiranno lacrime di commozione dei telespettatori alla “resa dei conti”, si conclude l’esperienza a “braccetto” di due volti dello spettacolo, destinati a fare ancora molta strada.