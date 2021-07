“Striscia la notizia”, direttamente da “Amici” le nuove veline scelte da Ezio Greggio – FOTO

Sono state scelte le nuove veline di “Striscia la notizia” direttamente da Ezio Greggio: tutto sulle sostitute di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ezio Greggio (@ezio_greggio)

“Striscia la notizia” cambia volto alle veline. Le nuove ragazze che balleranno davanti al bancone del tg satirico di Antonio Ricci arriveranno direttamente da “Amici” e saranno Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani. La prima ha partecipato alla sedicesima edizione della scuola di Maria De Filippi e la seconda alla diciannovesima. Entrambe hanno preso parte al talent show come ballerine, naturalmente.

E adesso prenderanno il posto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, la cui avventura con il programma di Canale 5 è giunta al termine e per loro ci saranno sicuramente nuove occasioni lavorative data la loro bravura nella danza.

Le foto della nuove veline di “Striscia la notizia”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Pelagatti (@pelagattigiulia)

Ed ecco la prima velina mora, Giulia Pelagatti, scelta direttamente da Antonio Ricci quando l’ha vista partecipare al video per i trent’anni del tg satirico, “The Greatest Striscia Show“, nel 2018. Invece Ezio Greggio ha deciso chi doveva interpretare il ruolo di ballerina bionda ovvero la bella Talisa Ravagnani. Colui che è stato lo storico conduttore di tanti anni della trasmissione targata Mediaset insieme a Enzo Iacchetti ha quindi optato per questa ragazza in gamba visto che conosceva già suo padre.

Gianni Ravagnani ha lavorato con il 67enne presentatore tv all’epoca del film “Svitati” con il comico statunitense Mel Brooks nel 1999. Dunque Greggio avrebbe consigliato a Ricci di fare un provino a Talisa come velina bionda e l’autore non avrebbe avuto dubbi nel momento della scelta. Così il nuovo duo delle danzatrici di “Striscia la notizia” è già al completo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da talisa ravagnani🦋 (@talisamysmile)

Giulia Pelegatti ha 22 anni, è di Prato e ha partecipato ad “Amici 16” non riuscendo però ad approdare alla fase finale del talent show. Talisa Ravagnani ha 20 anni ed è italo-americana. Suo padre, come detto, è Gianni Ravagnani e sua madre è la stilista Lauren.