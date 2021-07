Jasmine Carrisi ha stupito il web con una serie di scatti incredibili apparsi sulla sua seguitissima pagina Instagram. I fan sono rimasti folgorati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JASMINE (@jasminecarrisi)

20 anni, pelle di porcellana e fisico incredibile. Jasmine Carrisi non smette mai di stupire i fan postando sulla sua seguitissima pagina Instagram, che conta ben 97 mila follower, scatti in cui sfoggia tutta la sua bellezza irresistibile. Capelli biondo dorato, occhioni azzurri, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha saputo conquistare il pubblico grazie al suo fascino e al suo carisma. Seguendo le orme dei genitori, è approdata nel mondo dello spettacolo come attrice, cantante e al fianco del padre come coach di “The Voice Senior”.

Oltre alla carriera sugli schermi, ha conosciuto una grande notorietà sul web dove è presente quotidianamente pubblicando scatti incredibili sul suo account Instagram. L’ultimo post apparso sul suo feed ha lasciato senza fiato i fan colpendoli con una mise estiva.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Dannazione quanta libertà” Kim Kardashian disorienta in bikini. E’ statuaria meraviglia – FOTO

Jasmine Carrisi: mise estiva, fan in tilt

Per vedere la foto della Carrisi, vai su Successivo