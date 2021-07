“Semplicemente eccitante”, Tatsiana Paulava indossa slip e calze: seduzione estrema – VIDEO

La supermodella russa, Tatsiana Paulava strizza l’occhio ai fan e si rende protagonista di una performance da capogiro: censura sfiorata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatsiana Paulava (@tatsianapaulava)

Ancora una volta protagonista di una performance dai cuori forti per Tatsiana Paulava, la web influencer che sta letteralmente incantando il web a suon di colpi di seduzione mai visti prima.

E’ bastato davvero poco per la blogger di origini russe, per uscire allo scoperto e dimostrare a tutti di che “pasta” è fatta. Un fisico da silhouette è il biglietto da visita per una diva di Instagram, che non passa mai inosservata.

Malizia, sex appeal e trasgressività sono gli “ingredienti” di una divinità assoluta, la prescelta di Madre Natura in termini di bellezza. Impossibile non sottolineare la caratura sensuale dimostrata durante gli scatti, con quel “vizietto” di sottrarre il piede alla scarpa e aumetare la temperatura.

Stavolta, Tatsiana è stata protagonista di una bollente videoclip su Instagram che ha fatto balzare tutti dal divano

Tatsiana Paulava incanta tutti con una videoclip per cuori forti

