Tutti i tormentoni dell’estate 2021, da “Mille” a “Un bacio all’improvviso” passando per “Loca”

Quest’anno i tormentoni dell’estate sono molti più del solito: da “Mille” di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro a “Un bacio all’improvviso” di Rocco Hunt e Ana Mena: scopriamoli tutti

I tormentoni escono durante ogni estate in ogni Paese che si rispetti, compresa l’Italia. Quest’anno ce ne sono più del solito, sarà per la pandemia che stiamo cercando di risolvere a colpi di vaccini che adesso i cantanti hanno potuto sfornare più singoli del solito. Sarà che è la stagione giusta e il momento appropriato per ripartire a suon di musica. Sarà il caldo che scalda gli animi e le note di una canzone orecchiabile e allegra fa pensare al mare e al sole e si tramuta in uno dei tormentoni dell’estate. Il più ascoltato di questo periodo è “Mille” di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, che da quattro settimane è primo nella classifica FIMI ufficiale dei singoli più ascoltati e venduti di tutti italiani.

I primi posti degli altri tormentoni dell’estate 2021

Ana Mena e Rocco Hunt replicheranno il successo di “A un passo dalla luna” di sicuro visto che il pezzo “Un bacio all’improvviso” è molto simile e il duo è vincente. Un altro pezzo che va molto bene è “Pistolero” di Elettra Lamborghini, in cui la parola “bandolero” è ricorrente come quella che dà il titolo al brano e gli altri termini spagnoleggianti sono tanti. Elemento che farà diventare la canzone una hit di sicuro. Un singolo fresco fresco è “Loca” di Aka7even da ascoltare sulla spiaggia ma anche in auto a tutta birra e con il finestrino abbassato.

Annalisa è inserita con il suo nuovo pezzo in questa sfilza di tormentoni estivi con “Movimento Lento“, cantata insieme a Federico Rossi del duo Benji e Fede. E infine come non citare “Shimmy Shimmy” di Giusy Ferreri e Takagi e Ketra, che è già sulla bocca di tutti.