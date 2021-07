“Amo giocare così…”, Valentina Ferragni arresta le mani proprio in quel punto: a chi non piace? – FOTO

Valentina Ferragni mette in piedi uno spettacolo a colori ultra sensuale che fa impazzire i fan: il dettaglio non sfugge.

La più piccola tra le sorelle Ferragni, ovvero Valentina si è resa protagonista di uno scatto quasi a “luci rosse”, per un gesto che non è affatto passato inosservato agli occhi, fulminati dallo stupore dei followers.

In genere siamo abituati ad ammirarla in tutto il suo splendore, sullo sfondo di paesaggi romantici. In questi ultimi tempi, la web influencer, figlia di grandi imprenditori milanesi si gode un meritato relax, tra le braccia e le coccole del fidanzato, con il quale sono previsti progetti a lungo termine.

La vacanza in quel di Capri, l’isola più affascinante del Tirreno prosegue a gonfie vele tra scatti mozzafiato e qualche seduta d’allenamento. Il tutto per correggere eventuali piaghe fisiche dovute alle classiche “abboffate” del luogo

Valentina Ferragni, primo piano speciale: le mani “galeotte”

