“E le ventenni mute” Federica Panicucci in bikini è un’icona di stile – FOTO

Federica Panicucci, la conduttrice più stilosa di Mediaset, ci insegna ad essere perfettamente trendy anche in spiaggia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

“Di classe e favolosa” come direbbe Coco Chanel” questo non può essere che il commento più azzeccato per descrivere Federica Panicucci, la conduttrice Mediaset che dopo un anno difficile di lavoro, si sta godendo dei momenti di meritato relax. Eccola infatti al mare mentre indossa un bikini dorato con perline, che ben rappresenta la personalità della Panicucci, trendy ed elegante…sempre.

Una carrellata di foto che sottolineano un fisico da urlo, perfettamente armonioso e naturale, i capelli lunghissimi lasciati fluenti. Per la Panicucci il tempo sembra non passare mai. “Hai fatto un patto col diavolo?” scrive stupito un followers.

Federica Panicucci, stilosa in riva al mare: bellissima

