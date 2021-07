La diva argentina per eccellenza, Wanda Nara, si aggiudica il suadente titolo di “Regina di limoni” in questa memorabile estate partenopea.

“Hermosa“. E’ questo il complimento inciso a caratteri cubitali, e propagatosi a più riprese sul suo profilo Instagram, in questo 9 luglio. In totale virtù della sua più recente pubblicazione a base di “irresistibili limoni“, la biondissima procuratrice sportiva e showgirl argentina Wanda Nara, sarà la protagonista in queste ore di un’entusiasmante litografia.

Tale affettuosa descrizione, affermatasi come una delle più gettonate di seguito ai suoi scatti, quanto proveniente all’unisono da ogni parte del mondo, diverrà prontamente il coronamento della sua appena conclusasi avventura in quel della costiera amalfitana. Avendo deciso di trascorrere parte delle sue vacanze visitando le preziosità dell’Isola di Capri, Wanda non poteva dimenticare di aggiornare i suoi fan sulle sue suadenti attività, perfette per i gusti della celebre ed ammirata trentaquattrenne nativa di Buenos Aires.

Wanda Nara: una veritiera delizia per la suadente “Regina dei Limoni”

“Last Dinner in Capri 🍋“. Dopo essersi dichiaratamente e perdutamente innamorata della città partenopea per eccellenza, Wanda è approdata nell’isolano paradiso della costiera, condividendo con i suoi ammiratori la sua ultima cena nella serata di ieri. Limoni e limoncelli si apprestano a far allegramente capolino in ogni dove nei suoi scatti, palesandosi con eleganza perfino tra i ricami e le decorazioni dell’abito a sfondo bianco indossato per l’occasione.

“¡Qué verdadera de delicias!😍“. I fan dell’attrice, naturalizzata professionalmente nel panorama televisivo della penisola italiana, apprezzeranno notevolmente il look di Wanda. Quanto i suoi scorci sulle prelibatezze realizzate dal noto “Ristorante Paolino” a Capri. Tant’è che il suo prosperoso seguito farà in modo che tale sequenza di istantanee raggiunga in una notte ben oltre i 111 mila apprezzamenti. Lasciando così che Wanda possa continuare ad arrossire nel suo “divino vestito“.

Per concluder in bellezza, ad attirare ancor di più l’affetto del suo pubblico sarà, come anche risulta visibile dalle sue ultime stories della scorsa serata, la presenza al fianco di mamma Wanda della dolcissima Isabella Icardi. Anche lei di indomita meraviglia nella mise en place a base di limoni.