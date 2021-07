Accadde oggi. L’11 Luglio è il 192° giorno del calendario gregoriano. Mancano 173 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

L’11 Luglio si ricorda San Benedetto da Norcia, monaco cristiano, fondatore dell’Ordine di San Benedetto, venerato da tutte le Chiese cristiane che riconoscono il culto dei santi. Si celebrano inoltre Sant’Abbondio di Cordova, martire, Sant’Olga di Kiev, San Pio I, Papa e i Santi Sigisberto e Placido, monaci.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1533 – Re Enrico VIII d’Inghilterra scomunicato da Papa Clemente VII

1593 – Muore il pittore Giuseppe Arcimboldo

1767 – Nasce il 6° Presidente degli Stati Uniti d’America John Quincy Adams

1893 – Mikimoto Kokichi ottiene la prima perla coltivata

1899 – A Torino viene fondata la FIAT

1926 – Nasce il cantante e produttore discografico Teddy Reno

1934 – Nasce lo stilista Giorgio Armani

1937 – Muore il compositore George Gershwin

1961 – Nasce il generale Francesco Paolo Figliuolo, dal 1º marzo scorso Commissario straordinario per il coordinamento delle misure per il contenimento e contrasto della pandemia da COVID-19

1921 – La Mongolia ottiene l’indipendenza dalla Cina

1930 – Gioacchino Dolci e Giovanni Bassanesi sorvolano Milano e lanciano 150.000 volantini contro il regime fascista

1955 – La frase In God We Trust (Confidiamo in Dio) viene aggiunta su tutte le banconote statunitensi

1966 – Nasce la giornalista e conduttrice Manuela Moreno

1977 – Martin Luther King Jr. premiato postumo con la Medaglia presidenziale della libertà

1978 – Nasce il campione di nuoto e personaggio televisivo Massimiliano Rosolino

1979 – Muore assassinato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, dopo aver testimoniato sui traffici di Michele Sindona

1982 – La Nazionale di calcio dell’Italia vince il suo terzo titolo mondiale

1983 – Nasce il cantante statunitense Peter Cincotti

1983 – Nasce il rapper e cantautore Coez

1989 – Muore l’attore e regista Laurence Olivier

1990 – Nasce il cantante e artista Achille Lauro

Accadde oggi, 11 Luglio. I fatti più importanti nella storia

1995 – Relazioni diplomatiche stabilite tra Stati Uniti e Vietnam

2002 – La rivista Nature presenta ufficialmente i resti fossili di una nuova specie di ominidi, Sahelanthropus tchadensis, o “Toumaï”, scoperta in Ciad

2006 – Attacchi terroristici a Mumbai: oltre 180 morti

2010 – La Nazionale di calcio della Spagna vince il suo primo titolo mondiale