“L’anello è meraviglioso”, Elisa Isoardi e la FOTO che spiazza tutti, trionfo di felicità

Elisa Isoardi spiazza il web con l’ultimo scatto pubblicato: un dettaglio a dir poco sconvolgente non è sfuggito ai fan

Da qualche giorno, oramai, la splendida Elisa Isoardi è tornata a Caraglio, comune della provincia di Cuneo in cui è nata. L’ex naufraga, tramite scatti e Instagram stories, sta aggiornando i fan in merito alle proprie attività quotidiane, apparendo perennemente immersa nella natura e nei meravigliosi paesaggi montani del Piemonte. Lontana dagli impegni televisivi, la Isoardi è più bella e raggiante che mai. Solamente un’ora fa, la conduttrice ha pubblicato un post che ha immediatamente allertato i suoi sostenitori: il dettaglio che non poteva di certo passare inosservato.

Elisa Isoardi e la FOTO che spiazza tutti, trionfo di felicità

Poco dopo l’annuncio dei palinsesti da parte di Mediaset, Elisa Isoardi è scappata a Caraglio, suo paese di origine, per trascorrere un po’ di tempo accanto a sua mamma. In molti, notando questa strana coincidenza, hanno ipotizzato che la conduttrice volesse al più presto dimenticare la batosta ricevuta da Pier Silvio Berlusconi: l’amministratore delegato di Mediaset non le ha infatti riservato alcun posto all’interno del palinsesto del prossimo anno. In realtà, stando a quello che si evince dagli scatti, la presentatrice aveva solamente bisogno di staccare la spina e di ritrovare i propri affetti.

Nello scatto da poco pubblicato, la Isoardi ha alle proprie spalle uno splendido paesaggio montano. Bella nella sua semplicità, Elisa indossa una canotta nera che valorizza l’abbronzatura, recando nelle mani un mazzo di fiori viola. Ai suoi followers, tuttavia, non è sfuggito un particolare importantissimo: i vistosi anelli che l’ex naufraga sfoggia nell’anulare. “Gli anelli sono meravigliosi” – ha constatato un utente, a cui altri hanno aggiunto – “Incantevole donna“, “La più bella versione di te“.

Al momento, la Isoardi risulterebbe essere single. Nei mesi scorsi, si era a lungo parlato di una liaison fra lei ed il suo maestro di “Ballando con le Stelle” Raimondo Todaro. I due, che si sono sempre dichiarati amici, non hanno mai dato adito ai pettegolezzi.