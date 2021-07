Antonella Clerici, ora le cose cambiano: cosa accadrà in autunno

Antonella Clerici, sta per cambiare ogni cosa: tutte le novità a partire dal prossimo autunno. I fan resteranno senza fiato

Per Antonella Clerici, l’annata televisiva da poco conclusasi è stata un vero e proprio successo in termini di auditel. Dal settembre 2020, la conduttrice ha preso in mano il format “E’ sempre mezzogiorno“, che, ereditando la fascia oraria precedentemente occupata da “La prova del cuoco”, è riuscito a catturare un numero sempre maggiore di telespettatori, ormai affezionatissimi alla presentatrice di Legnano.

La seconda edizione della trasmissione ripartirà il 13 settembre, ma a ridosso di tale data potrebbero verificarsi altre, sconvolgenti novità. Stando alle testimonianze, la Clerici sarebbe pronta a prendere le redini di un fortunatissimo programma della Rai: i dettagli sconvolgenti.

Antonella Clerici, ora le cose cambiano: le novità a partire dal prossimo autunno

Si stanno facendo sempre più insistenti le voci secondo cui Antonella Clerici prenderà parte a “Linea Verde“. Il fortunatissimo programma, che va in onda di domenica a partire dalle ore 12.30, è uno dei prodotti di punta di Rai 1, e verte sulla valorizzazione del territorio e delle bellezze naturalistiche italiane. Attualmente sta andando in onda la versione “Linea Verde Radici“, il format estivo condotto da Federico Quaranta, che terminerà il prossimo 11 settembre. Proprio in una delle puntate finali, i telespettatori potrebbero assistere ad una sconvolgente novità.

Il presentatore, che sta progettando uno speciale sulla Sicilia della durata di due ore, avrebbe manifestato il desiderio di avere accanto a sé alcuni ospiti preziosissimi, tra i quali non poteva mancare Antonella Clerici. “Lei mi ha sempre aiutato tenendomi per mano nella selva televisiva, perciò ora la vorrei nel mio programma per fare un viaggio nella natura“: queste le parole del conduttore.

Stando al resoconto di Quaranta, la puntata in questione dovrebbe andare in onda nella prima domenica di settembre. I due presentatori, nello specifico, starebbero già discutendo i dettagli della collaborazione. Ai fan non resta che rimanere sintonizzati per comprendere gli sviluppi di questa vicenda.