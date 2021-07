“Beautiful”, anticipazioni puntata 12 luglio: la delusione di Katie

Beautiful, anticipazioni 12 luglio: Katie si confronta con Quinn riguardo alla questione del video del bacio.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Katie lasciare casa Forrester scioccata dalle rivelazioni sul tradimento di Brooke e Bill. La più giovane delle sorelle Logan ha deciso di prendere una pausa dal suo matrimonio, chiedendo al marito di lasciare la casa che condividono con il figlio Will. Ma altri segreti che la riguardano molto da vicino stanno per essere svelati. Katie crede infatti che Sally sia affetta da una grave malattia allo stato terminale e stia affrontando coraggiosamente i suoi ultimi giorni di vita. In realtà la Spectra non ha fatto altro che usarla per arrivare a Wyatt. Grazie all’aiuto di Katie, che ha ingenuamente diffuso la voce circa la malattia di Sally, adesso lo Spencer sta valutando se riprendere la relazione con lei.

Beautiful, anticipazioni 12 luglio: Flo affronta la dottoressa Penny

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Katie si confronterà con Quinn. La Logan si dirà felice d aver scoperto il segreto della sorella, ma criticherà i mezzi utilizzati da Quinn per portare la verità alla luce. Parallelamente Sally riuscirà a suscitare la compassione di Wyatt. Seppur molto combattuto, lo Spencer permetterà all’ex fidanzata di restare a vivere a casa sua.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Flo metterà la dottoressa Escobar con le spalle al muro. La Fulton vuole sapere perché le condizioni di Sally non stanno drasticamente peggiorando. Com’è possibile che la malattia abbia subito una battuta d’arresto?

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, lunedì 12 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.

