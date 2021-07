Giulia De Lellis ha stupito il web con una serie di scatti da una location mozzafiato. La sua mise estiva mette in risalto le sue curve incredibili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Svegliarsi in un luogo da sogno? Giulia De Lellis ha condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram il suo risveglio da una location mozzafiato vista mare. L’influencer, tra le più famose in Italia, si è mostrata nel lussuoso Resort “Imperiale Palace Hotel”, situato nella rinomata Portofino, nei pressi dell’area della colazione collocata nei pressi di una finestra dalla vista sul golfo ligure.

Un paesaggio incredibile che la De Lellis, seguita su Instagram da più di 4 milione di follower, si sta godendo al fianco del suo compagno Carlo Gussalli Beretta. Classe 1990, Giulia è amatissima dal pubblico che la segue con affetto dai tempi in cui corteggiava nella trasmissione di “Uomini e Donne”, Andrea Damante. La loro storia d’amore ha accesso il gossip per mesi conquistando le pagine di cronaca rosa. Dopo una rottura e un secondo tentativo i due si sono allontanati per sempre e l’influencer ha ritrovato la serenità al fianco di Beretta.

Giulia De Lellis, mise estiva: fascino magnetico

