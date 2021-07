“Ti bacerei l’ombelico”, Eleonora Incardona bomba sexy travolgente, le curve riflettono in acqua: pazzesca – FOTO

Eleonora Incardona straripante in acqua accende la libidine dei fans di Instagram e fa di un sol boccone la concorrenza: fenomenale.

Semplicemente pazzesca, la modella e supergirl, meglio conosciuta come l’ex cognata di Diletta Leotta ha regalato un sogno ad occhi aperti ai propri fans.

Eleonora Incardona ormai non fa più notizia su Instagram, ivi spende la maggior parte del suo tempo, tra scatti alla moda e una bellezza incandescente.

Sulla corsia del proprio destino non c’è più Mirko Manola, per il quale ha sofferto e non poco, la separazione. Oggi, Eleonora sembra una donna rinata dalla testa ai piedi, come testimoniano gli scatti sul web, protagonisti indiscussi degli ultimi giorni, più bollenti del previsto.

Insomma, la diva dei social network “ha perso il pelo ma non il vizio” che la contraddistingue da sempre e per il quale è divenuta famosa con il passare degli anni

Eleonora Incardona, raddoppio di bellezza: forme e curve accecanti

