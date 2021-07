“Siamo senza parole”. Elisa Visari, lady in rosso, lascia stupiti i fan: incantevole – FOTO

Elisa Visari. Da Latina alla comquista del mondo. Attrice, modella, oggi anche influencer, nutre il suo vasto pubblico con una serie di foto che lasciano esterrefatti, senza fiato

Per le vacanze 2021 l’incantevole attrice Elisa Visari sceglie il mare, ma non una location qualsiasi. La giovanissima interprete, classe 2001, si fa cullare dalle onde di una gemma turistica, fiore all’occhiello d’Italia. Ha fatto un salto alle paradisiache isole Eolie: Stromboli, Lipari, Panarea… Un’occasione per far sfoggio dei suoi bikini più alla moda e pubblicare sul suo seguitissimo profilo Instagram strepitose fotografie con panorami naturalistici impareggiabili.

Il suo fisico tonico, le curve dolci, i lunghi capelli chiari arruffati dalla salsedine rappresentano un vero incanto per i curiosi che vogliono saper tutto della loro beniamina. Ebbene, nonostante l’aria di vacanza, non ha smesso di lavorare. Molti scatti, infatti, appaiono sponsorizzati, segno che sta continuando a portare avanti il suo impegno da influencer.

L’ultimo post, però, è personale e la porta in un altro luogo incantevole.

Elisa Visari: bellissima e incantevole insieme ad Andrea Damante

Dalla Sicilia alla Toscana. L’ultimo scatto reso pubblico su Instagram dall’attrice Elisa Visari la vede in una mise elegantissima.

Da quanto si evince lei e il suo fidanzato, il modello, dj e personaggio televisivo italiano, Andrea Damante, hanno partecipato recentemente a un matrimonio. La ragazza veste un incantevole abito lungo, rosso, con una vertiginosa scollatura e inserti in pizzo ton sur ton. Andrea, altrettanto elegante in abito scuro con papillon, l’abbraccia teneramente mentre vengono illuminati da un timido raggio di sole.

I fan sono assolutamente in estasi nel vedere questa giovane coppia del jet set così affiatata e innamorata. Piovono i commenti: “Eh, siamo senza parole”, “Elegantissimi”, “Esagerati”, “Meravigliosa tu, Meravigliosi voi”, “Davvero uno spettacolo”.

Elisa Visari non ha ancora vent’anni e già nel suo curriculum annovera partecipazioni a progetti straordinari con nomi celebri del nostro cinema. Nel 2018 è entrata a far parte del cast del film “A casa tutti bene” per la regia dell’acclamato Gabriele Muccino. Ha avuto così l’opportunità di lavorare a fianco di artisti come Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e Claudia Gerini. Nello stesso anno ha partecipato alla famosa serie televisiva “Don Matteo 11”, nel ruolo di Rebecca.

Premiata al Giffoni Film Festival del 2019 con l’Explosive Talent Award, siamo sicuri che la sua carriera, ancora agli inizi, non potrà far altro che farle raggiungere traguardi prestigiosi.