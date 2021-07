La luminescente conduttrice Giorgia Rossi sfoggia il suo regalo per i suoi ammiratori ed è subito prova di una bellezza “indimenticabile”.

La conduttrice e giornalista di “DAZN”, la romana Giorgia Rossi, dopo aver chiarito nelle ultime ore la natura del suo amichevole rapporto con la collega e conduttrice Diletta Leotta, è decisa a passare all’azione.

La giornalista, classe 1987, si dichiara al suo pubblico totalmente pronta ad affrontare la prossima sfida ormai in vista. Nel dichiarare quanto segue, Silvia si dimostrerà come “Piena di luce ❤️✨“. Un prorompente esempio, stando al parere dei suoi attuali 431 mila follower, di “grande bellezza” e non solo… Scopriamo adesso cosa ha voluto donare loro in questo decisivo 11 luglio.

Leggi anche —>>> Amadeus e Giovanna, dolci effusioni in acqua. L’estate è la stagione dell’amore

Giorgia Rossi ed il suo “indimenticabile” regalo per i suoi fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Senza parole” Silvia D’Avenia: il bikini rosso svela tutte le sue forme. Magnifica. – FOTO

“Domani sarà una domenica indimenticabile per lo sport italiano“, scrive la giornalista durante la serata di ieri, alla premente vigilia della finale degli Europei 2021, in cui i nostri azzurri dovranno affrontare sul campo l’Inghilterra. nella didascalia al suo ultimo scatto condiviso su Instagram. Per la trentaquattrenne Giorgia, dal sorriso luminoso e contagioso, quella di oggi sarà ad ogni modo “una giornata che brillerà“.

“Comunque vada“, certo. E’ questa la sua sportiva e professionale premessa che Silvia tiene a sottolineare servendosi del suo spirito prettamente ottimista. Legata sentimentalmente dal 20127 al noto giornalista Alessio Corti, ed infinitamente amata dai suoi telespettatori, la conduttrice risulta essere molto in voga anche sulle piattaforme social. Dove i suoi scatti, come in tale occasione, vengono immediatamente premiati per il suo essere “spettacolare“. Giorgia, immersa in un ridente giardino, indossa per l’occasione una delicata camicetta bianca che dona ancor più luce alla sua figura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Eppure, nonostante le dichiarate intenzione in un certo qual senso pacifiche della giornalista, alcuni dei suoi fan visibilmente emozionati per la sfida di questa sera, non riusciranno a mantenere a freno la loro latente speranza. “Dobbiamo vincere Giorgia, possiamo vincere Giorgia 🇮🇹💪🏻💙🌻“, scriverà un utente palesando apertamente i suoi desideri.