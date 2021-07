E’ terminata la finalissima di Euro 2020 giocata a Wembley tra Italia e Inghilterra che ha decretato qual è la squadra Campione d’Europa.

L’Italia vince gli Europei contro l’Inghilterra a Wembley.

I padroni di casa passano subito in vantaggio al 2′ di gioco: su una ripartenza inglese, Kane si trova a metà campo, apre per Trippier che arriva sul vertice dell’area e crossa sul secondo palo dove arriva Shaw che lasciato solo da Di Lorenzo, di sinistro in controbalzo infila Donnarumma che non può far altro che raccogliere il pallone in fondo al sacco.

L’Italia tenta di far girare il pallone ma è l’Inghilterra a comandare il gioco. Nella prima frazione di gioco a rendersi più pericoloso degli azzurri è Chiesa che al 35′ che va via a Rice e con un rasoterra potente sfiora il palo.

Nella ripresa l’Inghilterra cerca di mantenere il risultato ma l’Italia ci prova, prima con Insigne al 50′ su calcio di punizione e poi ancora con Chiesa al 62′ che riceve a limite e lascia partire un rasoterra dove Pickford si supera in tuffo negando il gol del pareggio.

Il gol degli azzurri arriva al 68′ con Leonardo Bonucci che torna a far sperare una nazione intera: su cross battuto dalla destra prima ci prova Chiellini ma non riesce a tirare perché steso a terra, poi Verratti di testa ma la salva il portiere e infine il difensore juventino che con un tap-in sottomisura insacca l’1-1.

90′ non bastano e si va ai supplementari dove l’Italia deve far a meno di Chiesa e Insigne infortunati e di Verratti che esce dopo pochi minuti dall’inizio del primo tempo.

Il secondo tempo non cambia il risultato e dunque questi europei si decidono ai calci di rigore.

BERARDI GOL

KANE GOL

BELOTTI PARATO

MAGUIRE GOL

BONUCCI GOL

RASHFORD PALO

BERNARDESCHI GOL

SANCHO PARATO

JORGINHO PARATO

SAKA SBAGLIATO

Italia-Inghilterra: tabellino

RETE: 2′ Shaw (Eng), 67′ Bonucci (I).

ITALIA (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (dal 118′ Florenzi); Barella (dal 55′ Cristante), Jorginho, Verratti (dal 97′ Locatelli); Insigne (90′ Berardi), Immobile (dal 55′ Berardi), Chiesa (dall’86’ Bernardeschi). A disp. Sirigu, Meret, Pessina, Acerbi, Bastoni, Toloi. All. Roberto Mancini.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker (dal 119′ Sancho), Maguire, Stones; Trippier (dal 71′ Saka), Phillips, Rice (dal 74′ Henderson, dal 119′ Rashford), Shaw; Mount (dal 99′ Grealish), Sterling; Kane. A disp. Ramsdale, Johnstone, Rashford, Mings, Coady, Sancho, Calvert-Lewin, James, Bellingham. All. Gareth Southgate.

ARBITRO: Bjorn Kuipers (Ned).

AMMONITO: Barella (I), Bonucci (I), Insigne (I), Chiellini (I), Maguire (Eng), Jorginho (I).

L’Italia vince ai rigori ed è Campione d’Europa.