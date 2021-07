Inizia una nuova settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che Eda e Serkan faranno una gita di coppia con Ferit e Selin

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021)

Domani comincia una nuova settimana per Love is in the Air, e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire quali colpi di scena ci riserveranno i prossimi cinque episodi che andranno in onda su Canale Cinque. Nella prossima puntata Serkan si rifiuterà di firmare un accordo con Akman, perché non accetta tutte le condizioni che gli ha messo davanti per lavorare insieme. Questo potrebbe creare non pochi problemi in azienda.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Love is in the Air, le anticipazioni della prossima puntata della serie turca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021

Selin e Ferit hanno deciso di anticipare le nozze e questo ha creato non pochi scompensi a Serkan e ad Eda, che ora si ritrovano a fare del loro meglio per assicurarsi che Selin non stia prendendo una decisione affrettata dettata da chissà che cosa. Nella disperazione del momento, Eda è arrivata addirittura ad inventarsi che anche lei e Serkan presto convoleranno a nozze. L’ultimo tentativo Eda lo fa proponendo a Ferit e Selin di andare tutti e quattro insieme a passare un po’ di tempo nello chalet in montagna di Serkan: una gita tra coppie più essere quello di cui hanno bisogno per riflettere su quanto accaduto. Riuscirà Eda a far cambiare idea a Selin su questo matrimonio che sta per arrivare?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Eda e Selin non sono mai andate d’accordo, come andranno questi giorni in montagna tutti e quattro insieme? Non ci resta che aspettare per vederlo.