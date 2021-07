“Poesia della bellezza”, Milena Miconi la “Rossa” con dècollète e gambe favolose: creatura divina – FOTO

L’attrice, Milena Miconi strizza l’occhio ai fan dell’amore con un primo piano a cinque stelle di bellezza: che fisico!

L’artista 49 enne di origini romane, Milena Miconi ha fatto impazzire tutti i fans di Instagram con uno scatto da standing ovation.

La “perla di saggezza” del cinema italiano ha approfittato del momento per augurare un grande in bocca al lupo alla Nazionale Azzurra, in vista della finale a Wembley con l’Inghilterra, in programma questa sera, alle ore 21:00.

In attesa del grande evento che tutti gli italiani seguiranno con attenzione e passione, Milena anticipa i festeggiamenti dell’Europeo aprendo ad un sogno mai provato, per ciascuno degli appassionati tra calcio, gossip e bellezza.

Tutti i suoi fan le sono grati per aver mostrato ciò che prima mai avevamo visto di lei. Un fisico mozzafiato e impeccabile ha ingelosito la concorrenza, tutta in una volta. Ma andiamo ad analizzare i dettagli di una giornata al mare, quasi indimenticabile

Milena Miconi, il buongiorno più bello di sempre: irragiungibile

