La coreografa Carolyn Smith ha un emozionante annuncio da fare: evidentemente il “saper vivere” è un’arte di pochi eletti.

La celebre coreografa nativa di Glasgow e memorabile giudice a “Ballando Con Le Stelle”, Carolyn Smith, si è sempre dimostrata come una persona coraggiosa e positiva. Soprattutto in questi anni, in cui la malattia l’ha messa a dura prova. L’artista ha difatti tentato in ogni occasione di fare tutto ciò che rientrasse nelle sue possibilità per non arrendersi e continuare sulla strada della sua passione.

Oltre a lavorare sodo e a monitorare le sue condizioni di salute, Carolyn però adora concedersi alcuni momenti soltanto per lei. In cui ama condividere le sue emozioni e le sue riflessioni con i suoi fan su Instagram. Lo spirito d’iniziativa della coreografa, ricolmo della più sorprendente emotività, può talvolta rivelarsi, come nel caso di oggi, un prezioso insegnamento da ascoltare e farne tesoro.

Leggi anche —>>> “Indimenticabile” Giorgia Rossi: pronta alla sfida sfoggia il regalo più luminoso – FOTO

Il miracolo di Carolyn Smith, l’emozionante annuncio – i 2 VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)

Potrebbe interessarti anche —>>> Raffaella Carrà, Milly Carlucci a Yeslife: “Ho un grande rimpianto, vi dico tutto” VIDEO

Nei due video pubblicati a poche ore di distanza uno dall’altro Carolyn esprime alcune sue attente e sottili considerazioni sulla vita. Nel primo, in cui si mostra in un metaforico percorso su di uno scivolo per bimbi dal colore verde della speranza, la coreografa invita i suoi spettatori a ricordare un dettaglio molto importante: camminare nel sentiero nella vita nel rispetto di coloro che ci circondano. Perché ogni gesto compiuto, secondo il parere di Carolyn, sarebbe difatti destinato a tornare al mittente. “Brava Carolyn! 💪🏼“, commenteranno i suoi fan di seguito al primo consiglio.

Mentre nel secondo, condiviso direttamente dal suo giardino in un miracoloso giorno di relax dal suo lavoro, Carolyn invita gli utenti a godere a pieno degli attimi di serenità, a non lasciarseli sfuggire. E, cimentandosi in un racconto divertente, l’artista parlerà del suo sogno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)

Un sogno molto romantico, in cui Carolyn riceverà dei dolcissimi baci. Al suo risveglio però si accorgerà che quei baci sul collo, a ben dire paradisiaci, erano i gesti affettuosi dei suoi tre affettuosi cuccioli: Mikee, Stella e Viky. Un racconto spensierato perciò e ancor più “tutto da vivere!”.