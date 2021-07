Miriam Leone, alcune curiosità in merito all’amatissima attrice: chi è l’uomo che vorrebbe sposare e perché

Miriam Leone è indubbiamente l’ex Miss Italia che il pubblico italiano ricorda con maggior affetto. Classe 1985, la modella di Catania ha ricevuto l’ambita corona nel 2008: con il tempo, Miriam si è rivelata una delle “reginette di bellezza” più talentuose e promettenti del concorso. Fin da subito, la Leone si è gettata a capofitto nel mondo della tv, che le ha immediatamente spalancato le porte.

L’ex Miss Italia si è infatti messa alla prova sia in qualità di conduttrice, sia nelle vesti di attrice. Attualmente, Miriam sembra aver imboccato con convinzione la carriera attoriale, che le sta permettendo di collezionare molti premi, tra cui la vittoria ai Nastri d’argento. Di seguito troverai alcune curiosità che proprio non conoscevi sulla siciliana: chi è l’uomo che vorrebbe sposare?

Miriam Leone, il segreto mai confessato: chi è l’uomo che vorrebbe sposare

Molte sono le curiosità inerenti la splendida Miriam Leone. L’attrice, originaria di Catania, ha sempre raccontato di essere il frutto di un amore totalizzante e unico nel suo genere. Suo padre e sua madre erano infatti, rispettivamente, un professore e una studentessa con molti anni di differenza. Dalla loro unione sono nati Miriam e il fratello Sergio, in seguito cresciuti ad Acireale. L’attrice, che ha intrapreso un carriera lavorativa densa di successi, raccontò tempo fa le sue attitudini nel periodo del liceo.

“Ho studiato tanto, ero il classico topo da biblioteca“, spiegò all’epoca la Leone, non nascondendo l’ammirazione e al contempo la devozione nei confronti del padre. “Papà mi ha sempre messa alla prova, mi regalava i libri e io leggevo tutto, per essere all’altezza“, affermò Miriam, che in seguito si lasciò andare ad una confessione piuttosto sconvolgente in merito al suo uomo ideale – “Avrei voluto sposare Piero Angela, perché lui sapeva tutto“.

Prima di diventare un’attrice affermata e richiestissima, la Leone era dunque una studentessa modello ed un’avida lettrice. La confessione dell’ex Miss Italia, senza dubbio, avrà spiazzato i suoi numerosissimi sostenitori, che non si aspettavano un racconto simile.