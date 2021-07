Sempre sensuale e incontenibile Nunzia, gli scatti che pubblica sulla sua pagina social regalano grandi emozioni, il salto dalla politica allo spettacolo è stato incredibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

L’ex politica, ora conduttrice di “Ciao Maschio” su Rai 1, sta spopolando sul web tanto da essere considerata una vera e propria rivelazione degli ultimi mesi.

Il suo profilo Instagram è seguitissimo e cresce in modo esponenziale visti i contenuti provocanti e femminili che Nunzia De Girolamo continua a postare con grande assiduità. Non solo foto legate alla sua conduzione dello show, ma anche legate alla sua vita privata, come è accaduto con l’ultimo post condiviso su Instagram. Vediamola insieme nello scatto mistico.

LEGGI ANCHE –> Sabrina Salerno le FOTO in mezzo al fieno: seno incontenibile, i fan sognano

Nunzia de Girolamo mozzafiato con il bikini nero, sembra una ragazzina

PER VEDERE NUNZIA IN BIKINI, VAI SU SUCCESSIVO