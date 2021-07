Raffaella Carrà: prima di morire toccante gesto inaspettato. Il retroscena

Spunta una toccante rivelazione su Raffaella Carrà. Solo poche settimane fa aveva fatto una generosa donazione.

Gratitudine infinita e commozione. Con queste emozioni è stato svelato l’ultimo incredibile gesto di Raffaella Carrà, mancata pochi giorni fa a seguito di una grave malattia che l’aveva colpita negli scorsi mesi. La regina della televisione nelle scorse settimane aveva donato la sua palestra di Porto Santo Stefano, collocata nei pressi della sua casa sul mare alla Confraternita di Misericordia, situata in provincia di Grosseto. Una località a cui l’icona era molto legata in quanto amava profondamente la Toscana dove trascorreva spesso momenti rilassanti durante le sue estati.

Proprio al Porto di Santo Stefano riposerà in pace presso il cimitero del posto. La sua passione per questo luogo l’aveva portata a scegliere di donare la sua palestra alla onlus proprio per permetterle di utilizzarla per le sue attività benefiche.

Raffaella Carrà: l’incontro per la donazione a volto coperto

A rivelare l’ultimo gesto di Raffaella Carrà è stato Roberto Cerulli, il governatore della onlus che hai raccontato sui social come fosse stato contattato dalla star per la donazione della palestra. I due si erano poi incontrati presso un notaio a Roma per l’operazione di transizione della struttura, ampia 160 metri quadrati.

“Tentati di ringraziarla, non volle. Chiese discrezione, aveva un brutto segreto”, il commento di Cerulli che poi ha rivelato come durante l’incontro la Carrà era stata molto disponibile e accogliente. Nonostante il suo solito temperamento dolce, Roberto era rimasto colpito dal fatto che Raffaella avesse indossato per tutto il tempo gli occhiali da sole e avesse tenuto sempre la mascherina coprendo così totalmente il suo volto.

La Confraternita, come simbolo di gratitudine, durante l’incontro le aveva poi consegnato un quadro raffigurante uno scorso suggestivo del Porto di Santo Stefano accompagnato da una toccante dedica. Il momento era stato immortalato con una foto a cui era seguita la richiesta di Roberto di comunicare la notizia. Una proposta rifiutata dalla showgirl che aveva sviato con la breve frase: “Non è il momento.”

“Con l’atteggiamento evasivo mi fece capire che avremmo dovuto aspettare un po’ a dirlo. E oggi riteniamo che quel momento sia arrivato”, le parole di Cerulli.