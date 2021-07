Sabrina Salerno le FOTO in mezzo al fieno: seno incontenibile, i fan sognano

Sette foto audaci e mozzafiato quelle pubblicate da Sabrina Salerno che la vedono radiosa nella campagna trevigiana, il seno è esplosivo.

Inarrestabile e incontenibile Sabrina Salerno. La cantante e showgirl continua le sue vacanze italiane in giro per il Bel Paese tra la Liguria, il mare di Caorle e Jesolo e le strutture alberghiere della sua Treviso dove vive.

Si palesa ogni volta alla sua community, composta al momento da oltre 944mila follower, sempre in una veste splendida, fisico statuario e una bellezza travolgente che ammalia e seduce ogni volta come fosse la prima volta.

Lo ha fatto anche ieri pubblicando un carosello di foto a dir poco infuocate, uno shooting fotografico che la valorizza come donna e mostra le sue forme procaci, vediamola insieme.

Sabrina Salerno è esplosiva, le forme sono una gioia per gli occhi

Nell’ultimo periodo i servizi fotografici che pubblica Sabrina Salerno sono decisamente aumentati, merito soprattutto della sua nuova forma fisica ritrovata grazie all’allenamento, la dieta bilanciata e i numerosi trattamenti estetici a cui l’abbiamo vista sottoporsi in questi mesi.

Gli ultimi sette scatti sono una gioia per gli occhi dei suoi fan, la vediamo infatti in mezzo alla campagna tra le palle di pieno mentre gioca con le spighe di grano e la lavanda. Indossa uno scamiciato smanicato di jeans chiaro abbottonato sotto il seno.

Proprio il décolleté è il vero protagonista indiscusso, esplode tra i bottoni del capo e della lingerie di pizzo nero che fatica a contenerlo. Lei sorride compiaciuta e mostra una luce nello sguardo davvero magnetica, le curve sono insaziabili e anche i commenti testimoniano questa esuberanza.

“C’è sorriso e sorriso però ed il tuo è straordinario 😍dolcissimo sabato sera splendida Sabrina 🤗”, “E tu sorridi non solo con la bocca ma anche con gli occhi. Sei la più bella in assoluto 🙌❤️”, “Sabrina sei bellissima Super STAR numero uno 🔝”, “Tu sei sempre bella, anche quando non sorridi”.