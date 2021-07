Spaventoso incidente nella notte: drammatico bilancio

Due uomini sono morti durante la scorsa notte in un tragico incidente stradale avvenuto a Li Punti, frazione del comune di Sassari.

Uno spaventoso incidente stradale, avvenuto durante la scorsa notte a Li Punti, frazione di Sassari, è costato la vita a due uomini. Le vittime, di 31 e 51 anni, viaggiavano a bordo di un’auto che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata con un’altra vettura, a bordo della quale vi erano tre persone, e successivamente si è ribaltata finendo contro il guardrail. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per le due vittime, mentre il conducente dell’altra auto, rimasto ferito lievemente, è stato portato in ospedale.

Due morti ed un ferito, questo il bilancio del tragico incidente avvenuto durante la scorsa notte, tra sabato 10 e domenica 11 luglio, a Li Punti, frazione del comune di Sassari.

A perdere la vita due uomini di 31 e 51 anni, di cui non è stata resa nota l’identità. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione locale de L’Unione Sarda, i due viaggiavano lungo via Domenico Millelire a bordo di una Opel Meriva che si è scontrata con una Ford Focus, su cui si trovavano tre persone. Dopo il violento impatto, l’Opel si è ribaltata nella corsia opposta terminando la sua corsa contro il guardrail.

Immediato l’intervento del personale medico del 118 e dei vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per il 31enne ed il 51enne non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo. Il conducente della Ford, rimasto ferito lievemente, scrive L’Unione Sarda, è stato trasportato in ospedale, mentre gli altri due occupanti sono rimasti illesi.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Dai primi riscontri, secondo anche alcune testimonianze, riporta L’Unione Sarda, pare che lo scontro sia stato causato da una manovra azzardata del conducente della Ford che avrebbe tentato un’inversione del senso di marcia. Proprio durante la manovra, sarebbe sopraggiunta l’Opel, il cui guidatore non è riuscito ad evitare l’impatto.