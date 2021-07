“Calpestami ti prego”, Serena Rossi “femme fatale” con le trasparenze, dove sono slip e reggiseno? – FOTO

L’attrice, Serena Rossi risalta un primo piano in black & white da incanto puro. Una bellezza delicata: con o senza censura?

Ennesimo grande successo per Serena Rossi, l’attrice, divenuta celebre nei panni della protagonista della fiction Rai, “Mina Settembre“.

L’artista napoletana ha conquistato il favore di fan e telespettatori, grazie alle spiccate capacità di presentazione. Spigliata, schietta, solare e simpatica, tutti aggettivi che fanno al caso di un personaggio cordiale e generoso, che fa la differenza con il solo sorriso stampato sul volto.

D’altronde parliamo di una donna in stile bellezza mediterranea, fiera e fedele di usanze e tradizioni della sua terra. Il destino professionale di Serena è destinato a crescere, come si può evincere dal progetto lavorativo in essere.

L’attrice è impegnata nella registrazione delle scene del nuovo telefilm, “La Sposa“, che andrà in onda ad autunno con tre episodi, tutti da seguire. Nel frattempo si gode un mini periodo di relax in cui continua a far felici tutti i suoi fan

Serena Rossi da calendario di bellezza sfiora la censura: i dettagli

