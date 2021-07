Star in Italia: tutte le celebrità in vacanza tra le bellezze della penisola

Arriva l’estate ed è subito tempo di vacanza. Tra le mete i vip puntano tutto sull’Italia presa d’assalto da molte star internazionali.

Paesaggi mozzafiato, tradizioni storiche, musei a cielo aperto, scorci suggestivi, piatti tra i più gustosi al mondo. L’Italia è tra le mete più ambite dai vip che, con l’allenamento delle restrizioni negli spostamenti, posso ritornare a visitare le bellezze indescrivibili offerte dal Bel Paese.

“Turisti finalmente”, queste le parole condivise da Gwyneth Paltrow sotto l’ultima foto scattata in Italia insieme al compagno, lo sceneggiatore e regista Brad Falchuk, e condiviso sulla sua pagina Instagram. La coppia si mostra raggiante con alle spalle il Ponte Vecchio di Firenze. I divi hollywoodiani non sono gli unici che per quest’estate hanno deciso di puntare tutto sull’Italia. Lunga la lista delle star che hanno fatto visita alla bellezza italiane.

Tra questi spunta nomi del calibro di Kim Kardashion mostratasi a Roma condividendo sul suo account uno scatto dal Colosseo, il più grande anfiteatro a livello mondiale. Anche Anthony Hopkins ha scelto la capitale sfoggiando su Instagram in video che lo ritrae intento ai fornelli mentre cucina la passato di pomodoro.

Vip per l’Italia: lunga lista di volti di fama mondiale

Tra le mete d’Italia più ambite non solo Roma, ma anche Venezia. Nella Serenissima è sbarcata Katy Perry illuminando il dedalo di Calli con un incantevole abito giallo al fianco di Orlando Bloom. Nella stessa location era stato paparazzo Harry Styles, nella città lagunare non per una vacanza ma bensì per motivi di lavoro.

Anche il cantante degli U2, Bono Vox, ha puntato su un’ex Repubblica Marinara scegliendo di rilassarsi in Liguria, nell’incredibile location di Porto Venere, insieme al suo storico amico e chitarrista della band David Howell Evans, noto come The Edge.

Altre mete marine sono state scelte da Penelope Cruz e Javier Bardem che si trovano in Sardegna e Harry Stylese e Olivia Wilde in Toscana. Immancabile la presenza di George Clooney e Amal Alamuddin ricomparsi sulle sponde del Lago di Como come ogni estate.

Ed Westwick, il Chuck Bass della serie Gossip Girl, si è invece mostrato a Capri godendosi l’esclusiva isola del Golfo di Napoli. Ma oltre ai volti internazionali immancabili i vip del Bel Paese che stanno trascorrendo l’estate tra le bellezze italiane.

Tra questi Chiara Ferragni e Fedez che negli scorsi week-end hanno soggiornato in Liguria e in Toscana.