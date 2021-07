“Un Posto al Sole” anticipazioni 12 luglio: Filippo scopre di avere una figlia

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Mariella è sempre più insoddisfatta del suo rapporto con Guido

Domani comincia una nuova settimana per Un Posto al Sole: ancora una volta, torneremo a parlare del piccolo Jimmy. Bianca si scuserà con suo cugino per averlo preso in giro quando ha indossato la calzamaglia, ma sia lei che Franco proveranno a fargli affrontare la questione del bullismo. Infatti, il bambino aveva deciso di non andare più al campo estivo proprio perché si sarebbe ritrovato da solo senza la cugina più grande e anche la piccola Irene.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

A proposito di Irene, il suo papà è ancora in ospedale dopo l’intervento che ha avuto. Filippo ha perso la memoria e ha appena appreso questo da suo padre, che tra l’altro gli ha anche raccontato di avere una relazione con Serena. Adesso loro due hanno davvero tanto da dirsi, devono affrontare questa storia dell’amnesia e muoversi a piccoli passi per non avere altri traumi. Cosa importante, Filippo dovrà fare ritorno a casa adesso e qui scoprirà di avere una figlia, Irene, che lo ha aspettato per tutti questi giorni in cui sono stati lontani. Come si comporterà Filippo con la figlia che non ricordava di avere?

Intanto finalmente Rossella sta per conseguire la sua laurea in medicina, dopo tanti anni di sacrifici. I suoi genitori le organizzeranno una festa a sorpresa e questa occasione potrebbe farli riavvicinare una volta e per tutte: sarà davvero così o è davvero finita per sempre?