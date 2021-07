Samantha e Alessio, ultima coppia uscita da Uomini e Donne, tra ieri ed oggi sono finiti sotto ai riflettori del gossip per uno strano avvistamento che ha insospettito tutti

Domenica difficile per Samantha e Alessio, l’ultima coppia uscita dal programma Uomini e Donne la scorsa primavera. I due si sono conosciuti davanti alle telecamere, si sono innamorati e hanno deciso di proseguire il loro percorso insieme lontani dai riflettori. A distanza di qualche mese, stamattina sono tornati a far parlare di loro per qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta. Alessio, infatti, è stato avvistato in un locale con una ragazza che non è lei.

Samantha e Alessio di Uomini e Donne nel mirino dei social: ecco che sta succedendo

Alessio, infatti, ieri sera aveva detto che sarebbe andato a letto presto e successivamente è stato avvisato in questo locale con una ragazza, in atteggiamenti abbastanza intimi. Samantha, questa mattina, ha raccontato sui social che conosce questa ragazza perché è un’amica molto importante di Alessio, tra l’altro anche fidanzata. Ha anche aggiunto, però, che nonostante questo lei e Alessio non stanno affrontando un bel periodo e hanno dei problemi. Le accuse non sono tardate ad arrivare: il pubblico e alcuni blogger famosi hanno accusato i due di essersi messi d’accordo per tornare sotto ai riflettori.

Queste accuse non sono affatto piaciute alla ex tronista, ha che sottolineato di aver sempre fatto un percorso pulito e corretto, e di aver sempre rifiutato tante sponsorizzazioni che potevano darle visibilità, pur di non andare contro a quelli che sono tutti i suoi principi da sempre.