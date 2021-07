Valentina Vignali è sempre sulla cresta dell’onda, le sue fotografie sono uno spettacolo e tutti ormai non possono fare a meno di lei.

La bella cestista professionista Valentina Vignali riempie i pomeriggi dei suoi follower grazie a video, stories e fotografie. Nell’ultimo periodo l’abbiamo vista molto spesso in costume, intenta a lanciare la sua nuova linea di costumi #VALENTINAVIGNALIX2BEKINI.

Ogni pezzo è unico ma dal momento che Valentina sponsorizza se stessa i costumi di certo non potevano essere non all’altezza della modella. Bella, alta, mora, fisico perfetto, Valentina è il sogno proibito di moltissimi italiani.

Non solo sportiva professionista ma anche influencer e da poco imprenditrice, la Vignali è inarrestabile, abituata a stare sotto pressione per via delle tantissime partite disputate, lo stress quotidiano per lei è un gioco da ragazzi.

Valentina saluta i suoi fan e la temperatura sale

La dolce Valentina è al mare, con esattezza a Lampedusa in Sicilia, ed è proprio in questa magnifica terra che è stata scattata la foto di oggi.

Nessun bikini ma solo la forza dello sguardo e la bellezza del suo viso, Valentina strega tutti anche da vestita. Lo scatto è avvero bello, Valentina indossa un vestitino rosso con pois bianchi, i capelli raccolti in una morbida coda ed in testa una paglietta, quello che colpisce è il suo sguardo magnetico e la morbida bocca che induce in tentazione.

Il saluto di Valentina arriva con una citazione alla canzone Ali Sporche di Coez: “E imparo dall’impatto con la verità che è trasparente come il vetro e puoi tagliartici a metà”.

Sicuramente in questa foto qualcosa di tagliente c’è, ovvero la sua bellezza e la sua forte personalità che imbarazzano anche da dietro uno schermo.

Valentina è una forza della natura, determinata e volenterosa raggiungerà presto altri obiettivi. Nel frattempo ha raggiunto il podio del basket grazie alla sua bravura.