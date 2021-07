Wanda Nara. L’influencer e procuratrice argentina ha tanto da festeggiare. Si sta godendo le vacanze con i figli in una location cara al suo cuore. Il colore del costume è forse rivelatore?

Vacanze, vacanze e ancora vacanze. Dopo la mega fuga romantica a Zanzibar tra spiagge paradisiache e safari avventurosi insieme solamente al marito, il calciatore Mauro Icardi, la bellissima Wanda Nara sceglie un’altra location suggestiva per aggiungere ricordi alla sua vita glamour.

Stavolta, però, porta con sè tutta la sua “ciurma”. Figli al seguito, la procuratrice sportiva ha pubblicato delle immagini straordinarie che l’hanno vista rilassarsi in una gemma turistica del nostro paese.

Ebbene si. Wanda Nara ama profondamente l’Italia. Lo ha espresso chiaramente in più di un’occasione. Da nord a sud non fa che decantare la bellezza del nostro paese e l’amore è sicuramente ricambiato. Questa volta ha scelto la Campania: Napoli, Capri, Positano…

Nell’ultimo post in cui è in giro tra le vie del capoluogo partenopeo, in un italiano stentato ma simpatico da leggere, riempie d’orgoglio gli italiani: “Napoli a piedi, da tempo che non visitò una città cosi pulita, allegre e con lo spirito che solo un napoletano ti può contagiaré alegría e ospitalità in stato purò”.

Wanda Nara: mega festa per lei. In costume è magnifica: nasconde un messaggio?

Un tuffo nell’azzurro mare di Positano e per Wanda Nara è già nostalgia, è tempo di tornare a casa. Aria di gran festa per lei. Ieri la squadra della sua nazionale, l’Argentina, si è portata a casa la coppa America, battendo i temutissimi rivali del Brasile.

Stesera si giocherà un’altra finale, quella dell’Italia contro l’Inghilterra. Ed ecco che proprio l’azzurro continua a essere protagonista. Azzurro come il mare di Positano, come la maglia della nostra squadra del cuore e come il costume che fascia le forme strepitose di super Wanda. Lei stessa scrive: “Los colores mas lindos”. Vuole forse rivelarci a chi sarà indirizzato il suo tifo?

L’Italia potrebbe tornare a essere la sua casa molto presto. Il marito, Mauro Icardi, dopo aver lasciato definitivamente l’Inter, è stato la stella del Paris Saint Germain. Tuttavia, la famiglia Icardi – Nara ha fatto ripetute incursioni nel nostro paese nel corso dei mesi passati. Hanno trascorso la prima difficile quarantena in una loro proprietà nella suggestiva location del lago di Como e più volte sono stati paparazzati in giro per il capoluogo lombardo.

Wanda Nara ha pubblicato recentemente una foto dei tre figli, avuti da una precedente relazione con Maxi Lopez, reduci dal Milan Camp. I ragazzini hanno attestati e coppe in mano. Lei scrive: “La mamma più orgogliosa: un portiere, un bomber e un difensore, ho tutto”. Il calciomercato non è ancora chiuso, potrebbe essere uno spoiler ma non è detta l’ultima parola.

I fan sognano guardando le sue immagini suggestive: “Hot baby”, “Quanta gente ha zoommato?! Chi dice di non averlo fatto è un bugiardo”, “Hermosa”, “Regina”, “Sei sempre più bella”, “Sei la perla della Costiera”.