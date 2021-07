Il maestro Wim Wenders omaggia Chiellini ed il cinema italiano in colpo solo a poche ore dalla finale degli Europei. La vicenda avrà un contraccolpo emotivo potentissimo.

Ospite da remoto alla serata di ieri, 10 luglio, per la stagione estiva 2021 dedicata ad importanti proiezioni cinematografiche, e realizzata come sempre ad arte dagli amici del “Piccolo America” al Casale della Cervelletta nella capitale, ha colto l’occasione per rendere il momento unico nel suo genere: il regista, raffinato pilastro del cinema tedesco, Wim Wenders.

Alla vigilia di quella che sarà quest’oggi la finale degli Europei, e che vedrà l’emozionante fronteggiarsi una di fronte all’altra di due squadre di significativa levatura, Italia ed Inghilterra si preparano a tenere con il fiato sospeso il loro pubblico. Ma, prima ancora che questo possa accadere, il Maestro della Palma D’Oro 1984, di “Paris, Texas”, è pronto a sfoggiare in anticipo e con estrema naturalezza alcuni fuochi d’artificio in favore dei suoi cari amici azzurri.

Wim Wenders, l’omaggio all’attore Chiellini: “per la finale degli Europei sarò italiano”

Il tutto ha inizio con l’intervento dal pubblico di un ragazzo che, rivolgendosi direttamente al regista ed alzandosi in piedi fra i presenti, vorrà citare una delle più iconiche battute di Stanis La Rochelle, alias Pietro Sermonti, in Boris. “Se tornasse indietro avrebbe fatto qualcosa di diverso oppure no?“, per concludere con l’ancor più celebre affermazione del personaggio: “thank you for being so not italian“.

Wim Wenders allora accompagnato da un caldo applauso, in diretta dallo schermo al momento proiettato sulla tenuta romana dalle tinte medievali, come oserebbe fare soltanto un faro dalle magiche propensioni, coglierà l’occasione per esprimere il suo desiderio. “Questa sera sono ancora tedesco, ma domani per la finale degli Europei sarò italiano. Il mio desiderio è che Giorgio Chiellini vinca il campionato, anche perché è un fantastico attore prestato al calcio, per me se lo merita!”.

Il calore del pubblico riflesso nello sguardo del regista del nuovo cinema tedesco è palpabile. “Ma questa è una meraviglia“, sarà il parere unanime dei presenti e di coloro che avranno avuto modo di assistere soltanto attraverso l’immortalata scena sulla pagina ufficiale del Cinema in Piazza 2021. E ancora: “Peccato non avere un Piccolo America in ogni città ❤️“.