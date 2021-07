“Fammi fare un giro con te”, Aida Yespica in posa sexy sulla barca, il posteriore risucchia il costume proprio lì: straripante – FOTO

La modella sudamericana, Aida Yespica alimenta lo spettacolo di forme esclusive a prua della barca: incontenibile!

Aida Yespica ha dato il là all’entusiasmo più grande che i fan potessero vivere dalle sue parti. Come accade per le altre dive del mondo dello spettacolo, anche per lei è arrivato il momento di un meritato relax.

Per la modella venezuelana è stata una stagione ricca di emozioni, frutto di successi già raggiunti, come il titolo di Miss Venezuela e l’ascesa in Italia negli anni 2000. Con il passare degli anni, la showgirl è diventata un baluardo dello spettacolo nazionale, mostrando a tutti grandi doti e affinità con il mondo della recitazione.

La supergirl di Barquisimeto, compagna dell’ex difensore della Serie A, Matteo Ferrari ha arricchito il curriculum di apparizioni sul piccolo schermo tra programmi tv e commedie romantiche.

Naturalmente, Aida non ha fallito l’appuntamento con la storia ed oggi, i suoi fan l’hanno imparata ad apprezzare anche sui social

Aida Yespica incontenibile su Instagram: forma fisica senza rivali

