Sul profilo di Loredana Lecciso è stata pubblicata una foto in cui il compagno di vita è vicino ad un’altra donna, di chi si tratta?

Da anni si vocifera che il rapporto tra Al Bano e Loredana Lecciso sia in crisi anche se loro smentiscono puntualmente rilasciando dichiarazioni pubbliche su quanto siano uniti come coppia nella vita privata.

Romina Power è la diretta antagonista della bionda di casa, il matrimonio è terminato da anni ma i fan della vecchia coppia sperano sempre che ci sia un ritorno di fiamma tra i due.

Invece sembra che stavolta a mettere i bastoni tra le ruote alla bella Lecciso non sia la ex moglie di Al Bano, ma un’altra bionda che è stata immortalata proprio accanto a lui in una foto apparentemente insospettabile. Di chi si tratta?

Al Bano, Loredana Lecciso e l’ospite che non ti aspetti

Nella loro grande tenuta di Cellino San Marco, Al Bano e Romina sono soliti ricevere durante l’estate moltissimi amici per cantare e trascorrere del sano relax in piscina.

Stavolta l’ospite atteso era Alessandro Sallusti che è arrivato con la sua dolce metà. La compagna attuale del giornalista è Patrizia Groppelli, opinionista televisiva di Canale 5, nonché ex moglie del principe D’Asburgo.

Vediamo nella foto postata poche ore da proprio da Loredana i quattro abbracciati in una foto che li ritrae sorridenti e felici, con Patrizia alle spalle di Al Bano mentre sfodera una camicetta molto scollata sul décolleté.

Oltre all’ospite femminile ci sono state anche molte critiche da parte dei fan della coppia propria per la scelta di invitare Sallusti da sempre un portavoce delle posizioni pro-Nord. C’è stato anche chi a margine dello scatto ha commentato pietrificato: “Che schifo Carrisi ti sei venduto anche tu, Don Carmelo odiava certi personaggi e tu te li porti a casa”.