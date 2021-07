Alessia Macari si è lasciata andare e per l’Italia ha sfoggiato un look sensuale, la bandiera tricolore la rende ancora più tifosa

Alessia Macari è una delle showgirl più sensuali del web e la sua bellezza supera ogni aspettativa. I fan impazziscono per lei e non perdono occasione di mostrare ammirazione nei suoi confronti.

Seguita da quasi un milione di follower, la donna è da tutti conosciuta come La Ciociara di “Avanti un altro”. Poi la sua popolarità l’ha portata nella casa del “Grande Fratello Vip” ed oggi si gode la notorietà sui social.

Patriottica e vicina al suo Paese, ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire il web.

Alessia Macari, patriottica e tifosa numero uno – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari)

In occasione della finale degli Euro2020, Alessia Macari ha pubblicato una foto che ha spiazzato tutti. I fan non potevano credere ai loro occhi, lo scatto è diventato immediatamente virale e tutti adesso possono ammirarla sul web.

“Super carica per questa sera, Forza Italia” scrive sotto al post che sta facendo molto parlare della showgirl. In una versione super sensuale, Alessia Macari si è mostrata al pubblico nuda avvolta solo dalla bandiera tricolore.

Un incanto per chiunque l’abbia vista, c’è chi nonostante siano passate ore ancora deve riprendersi. Il verde le copre il lato A, il bianco l’addome e il rosso la parte più intima. Sguardo in alto a coprire il tetto d’Europa e i capelli sciolti le attraversano il fondoschiena.

Cuori tricolori, applausi e fiori per la showgirl che nel corso della sua carriera ha fatto un expolit. Infatti, La ciociara è molto cambiata rispetto alle sue prime apparizioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari)

E’ un po’ che non si vede più in televisione, sarà arrivato il momento di tornare sul piccolo schermo in un programma pomeridiano o reality? I fan impazziscono all’idea, per molti La ciociare batte il trio delle bonas di “Avanti un altro”.