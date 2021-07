Anna Tatangelo si concede un po’ di relax, le stories Instagram in piscina fanno impazzire i suoi followers: curve pazzesche in costume.

Inizio di estate davvero molto intenso per Anna Tatangelo. La cantante ciociara ha inaugurato la bella stagione a modo suo, con un nuovo lavoro che è insieme rilancio e conferma di tutte le sue qualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Un disco, dal titolo ‘Annazero’, piuttosto esplicativo. Un modo per ricominciare e mettersi alle spalle definitivamente quella che è stata una lunga stagione della sua vita.

Come noto, lo scorso anno si è interrotta la lunga relazione con Gigi D’Alessio. Un momento di grande sofferenza per Anna, avvenuto proprio in occasione del primo lockdown. Da cui poi ha saputo risollevarsi già dopo le prime difficoltà.

Adesso, sembra davvero tutto diverso e una Anna bellissima e seducente, come forse non è mai stata, si scatena su Instagram con scatti da urlo. E lanciando il suo nuovo disco con un singolo, ‘Sangria’, che ci farà ballare tutta l’estate.

Anna Tatangelo, incontenibile come sempre in costume: scatenata, un lato A che lascia senza parole

SE VUOI VEDERE LE IMMAGINI DI ANNA IN COSTUME, VAI SU SUCCESSIVO